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Четырехлетнюю девочку спасли из горящего дома в Тульской области, скинув в окно

Андрей Аркадьев
16:45 30.09.2021
Из окна третьего этажа матери пришлось бросить ребенка на растянутую соседями простыню.
Четырехлетнюю девочку спасли из горящего дома в Тульской области, скинув в окно
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тульской области соседи спасли из пожара четырехлетнюю девочку. ЧП произошло в общежитии на улице Октябрьской в городе Советске.

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Звезды», видно, что из окон здания валит густой дым. Увидев происходящее, прохожие не растерялись и растянули простыню, на нее матери пришлось бросить свою дочку.

Остальных жильцов спасатели смогли вывести по лестничным маршам  общежития. Огонь удалось оперативно потушить. На втором этаже выгорело помещение кухни. Никто не погиб и не пострадал.

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