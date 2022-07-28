Два раза за полторы минуты: американцев напугал неморгающий Байден

В связи с этим в социальных сетях американцы высказывают различные предположения.

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Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесённого коронавируса. Американский лидер был на самоизоляции пять дней. Теперь все еще пристальнее следят за состоянием здоровья главы Штатов.

Американцы сразу же заметили, что Джо Байден стал значительно реже моргать. Даже подсчитали, что за 97 секунд выступления он моргнул всего два раза. При том, что обычный человек моргает от 15 до 20 раз в минуту.

В связи с этим в социальных сетях американцы высказывают различные предположения. Есть даже версия, что президент принимает какие-то лекарства. Также существует предположение, что неморгание - это последствие перенесенного коронавируса.

Напомним, на публике американский лидер появился после отрицательных тестов на COVID-19. Президент США вышел к микрофону в черной маске, а затем снял ее уже возле подиума.

К Белому дому в связи с выздоровлением Байдена пришли несколько десятков человек. Практически все они были без средств индивидуальной защиты.