В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: бывшие республиканцы и демократы создадут в США« третью» партию

Сергей Лебедев
07:09 28.07.2022
Новая политическая сила должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки».
Reuters: бывшие республиканцы и демократы создадут в США« третью» партию
© Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В США бывшие члены Демократической и Республиканской партий создадут третью в стране партию под названием «Forward». Ее сформируют путем слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party, основанной бывшим кандидатом в президенты Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement. Предполагается, что новая политическая сила должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки».

«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», - сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сопредседателями новой партии первоначально станут Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман. Ожидается, что осенью они проведут серию мероприятий в двух десятках городов.

Напомним, накануне бывший американский президент Дональд Трамп пригрозил США повторением судьбы СССР. По его мнению, главная угроза стране сейчас исходит изнутри от «нездоровых и злых людей». Таковыми он считает спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и других представителей Демократической партии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
По замаскированным позициям ВСУ: кадры работы РСЗО «Град» Народной милиции ДНР
04:14 В стране и мире
В Херсоне задержали украинских агентов, которые корректировали огонь ВСУ
01:58 В стране и мире
ВСУ ударили по жилым районам Донецка снарядами с запрещенными минами «Лепесток»
02:20 В стране и мире
CNN: Байден поддержал идею обменять Бута на Грайнер и Уилана
00:22 Армия
Видео
В дальневосточном соединении дальней авиации прошли плановые полеты Ту-95МС и Ту-22М3
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.