Reuters: бывшие республиканцы и демократы создадут в США« третью» партию

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В США бывшие члены Демократической и Республиканской партий создадут третью в стране партию под названием «Forward». Ее сформируют путем слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party, основанной бывшим кандидатом в президенты Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement. Предполагается, что новая политическая сила должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки».

«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», - сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сопредседателями новой партии первоначально станут Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман. Ожидается, что осенью они проведут серию мероприятий в двух десятках городов.

Напомним, накануне бывший американский президент Дональд Трамп пригрозил США повторением судьбы СССР. По его мнению, главная угроза стране сейчас исходит изнутри от «нездоровых и злых людей». Таковыми он считает спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и других представителей Демократической партии.