Трамп: США могут повторить судьбу Советского Союза

По его мнению, главная угроза стране сейчас исходит изнутри от «нездоровых и злых людей».

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Бывший американский президент Дональд Трамп пригрозил США повторением судьбы СССР. По его мнению, главная угроза стране сейчас исходит изнутри от «нездоровых и злых людей». Таковыми он считает спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и других представителей Демократической партии.

Дональд Трамп пообещал продолжать заниматься политикой, чтобы страна, как он сказал, не стала еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. По его словам, в данный момент США движутся именно в этом направлении. Также при Джо Байдене якобы были растеряны достижения и преимущества, обеспеченные предыдущей администрацией.

«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других», - сказал Трамп.

Напомним, бывший президент США, по всей видимости, намерен участвовать в предстоящих выборах главы государства. Объявить о выдвижении своей кандидатуры он может уже в ближайшие месяцы.