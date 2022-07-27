Сбила мать с ребенком: кадры с места смертельной аварии в Уфе

Водитель Nissan Juke наехала двух пешеходов. Женщина и шестилетний ребенок от полученных травм скончались.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказалось видео с места страшного ДТП в Уфе, где девушка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе. На кадрах она плачет и умоляет врачей спасти сбитых, однако тщетно - медики констатировали смерть.

Виновница страшной аварии призналась, что сама в тот момент ехала с ребенком и отвлеклась на его кормление. На место ДТП сразу же приехал супруг погибшей женщины.

Как сообщил начальник управления ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, трагедия произошла на пересечении улиц Перовской и Авроры.

«По предварительным данным, водитель Nissan Juke допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина и шестилетний ребенок от полученных травм скончались», - написал он в своем Telegram-канале.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, а также другие службы.