По запросам жителей: кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области

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Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа в ходе специальной операции продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов освобожденные населенные пункты Харьковской области. Они по запросам местных жителей проверяют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и дороги. Так, например, накануне мирные жители обратились и сказали, что в их дворе упал и не разорвался снаряд.

Практически каждый обстрел артиллерии со стороны Украины оставляет последствия. Работать саперам приходится в самых разных условиях. В этот раз снаряд упал на удалении от домов. Прочёсывается всё поле, чтобы понять, где конкретно остались неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землёй.

При возможности транспортировки боеприпасы грузятся в машины, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, размещаются в окопе и подрываются тротиловыми зарядами. Поврежденные боеприпасы и мины уничтожают на месте накладным зарядом.

Мероприятия по обезвреживанию проходят в строгом соблюдении требований безопасности. Группы разминирования и инженерной разведки работают в защитных костюмах с использованием современных миноискателей и инженерных щупов.

«Инженерно-саперным подразделение в ходе проведения специальной военной операции выполняются задачи по инженерной разведке, разминированию местности и объектов. Также уничтожаем найденные неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, установленные мины, минные поля», - рассказал командир инженерно-саперной роты Владимир.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что российские военные специалисты из Международного противоминного центра обучают саперов Луганской Народной Республики. Их тренируют обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов