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«Кошки» и «велосипеды» против мин: как российские саперы обучают бойцов ЛНР

Константин Исаев
08:42 02.07.2022
Военные инженеры из Луганской Народной Республики освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и комплектующих. Обучение проходило в обстановке максимально приближенной к боевой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военные специалисты из Международного противоминного центра успешно обучили первую группу саперов Луганской Народной Республики. С помощь самого передового оборудования они учились обнаружить  взрывоопасные предметы и обезвреживать их.

На жаре почти в 35 градусов, в бронежилетах и касках бойцы народной милиции Луганской Народной Республики сдают зачет. В ЛНР специалисты российского противоминного гуманитарного центра обучают местных бойцов в том числе и работе и совершенно нестандартными взрывными устройствами.

«Это гораздо опаснее. Потому что боеприпасы, которые устанавливаются в штатном режиме, у них предусмотрена не только установка, но и снятие, и обезвреживание. Без риска для жизни самого сапера...Здесь все совершенно не так. С учетом полученного опыта уже здесь, в ЛНР, мы даем немножко больше для того, чтобы военнослужащие, когда столкнутся с боеприпасами с нештатной установкой, они смогли принять правильное решение», - объяснил преподаватель Международного противоминного центра с позывным «Курган».

Обучение местных бойцов российскими специалистами международного противоминного центра проходило на учебном полигоне.

«За них я в принципе спокоен, все успешно прошли обучение. Сегодня они сдают итоговый зачет и получают удостоверения», - сказал старший преподаватель Международного противоминного центра  позывным «Космос».

Оборудование у саперов - самое передовое, и разнообразное. Один из приборов для обнаружения заглубленных проводных линий они прозвали «Велосипед».

 «Между собой мы называем его велосипед, потому что есть внешнее сходство. В таком положении он похож на маленький велосипед», - объяснил преподаватель Международного противоминного центра Евгений.

Дальше в дело вступают «кошки». Это специальный крюк на тросе, который вытаскивает все непонятные и опасные предметы. В данном случае тренируются на макете противопехотной мины.

Конечно здесь работают и обучают местных бойцов настолько обученные и обстрелянные специалисты, что иной раз им и розыскная собака не нужна. Практически все наши ребята здесь прошли Сирию, некоторые были там даже не в одной командировке, и прекрасно знают о том, что могут оставить боевики.

Военные инженеры из Луганской Народной Республики освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и комплектующих. Обучение проходило в обстановке максимально приближенной к боевой.

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