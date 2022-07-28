Штормовой ветер опрокинул военные вертолеты на базе Норфолк в США

Представитель Военно-морских сил Атлантики подтвердил, что вертолеты, расположенные в Чемберс-Филд, получили повреждения, находясь на палубе аэродрома после непогоды.

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Несколько вертолетов на военно-морской базе Норфолк в Вирджинии США были опрокинуты во время сокрушительного шторма. Об этом сообщает Twitter-аккаунт WAVY_News.

Представитель Военно-морских сил Атлантики подтвердил, что вертолеты, расположенные в Чемберс-Филд, получили повреждения, находясь на палубе аэродрома после непогоды.