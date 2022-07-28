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Штормовой ветер опрокинул военные вертолеты на базе Норфолк в США

Максим Крюков
05:50 28.07.2022
Представитель Военно-морских сил Атлантики подтвердил, что вертолеты, расположенные в Чемберс-Филд, получили повреждения, находясь на палубе аэродрома после непогоды.
Штормовой ветер опрокинул военные вертолеты на базе Норфолк в США
© Фото: WAVY_News, Twitter
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Несколько вертолетов на военно-морской базе Норфолк в Вирджинии США были опрокинуты во время сокрушительного шторма. Об этом сообщает Twitter-аккаунт WAVY_News.

Представитель Военно-морских сил Атлантики подтвердил, что вертолеты, расположенные в Чемберс-Филд, получили повреждения, находясь на палубе аэродрома после непогоды.

© WAVY_News, Twitter

В результате сильного ветра было повреждено девять вертолетов, в том числе Sikorsky-60 и Sikorsky-53 «163-057» ВМС США. Сообщается, что были повреждены хвостовые части и лопасти несущего винта, а также зафиксированы вмятины и проколы на планере.

Ранее камчатские спасатели нашли пропавший ранее вертолет Robinson сгоревшим. На борту воздушного судна находилось два пассажира и пилот. Вертолет выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

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