Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим
Камчатские спасатели нашли пропавший ранее вертолет Robinson сгоревшим. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи», - написал он в своем Telegram-канале.
На борту воздушного судна находилось два пассажира и пилот. Вертолет выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.
Как отметил Солодов, накануне в районе места ЧП регистрировалась низкая облачность и неблагоприятные погодные условия. В настоящий момент идет расследование, устанавливаются причины и обстоятельства авиационного происшествия.
О том, что на Камчатке пропал вертолет, стало известно накануне. Впоследствии в СМИ появились данные, что за штурвалом находился биатлонист Игорь Малиновский, а его отец - владелец компании, которой он и принадлежит.