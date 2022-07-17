Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим

Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

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Камчатские спасатели нашли пропавший ранее вертолет Robinson сгоревшим. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи», - написал он в своем Telegram-канале.

На борту воздушного судна находилось два пассажира и пилот. Вертолет выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Как отметил Солодов, накануне в районе места ЧП регистрировалась низкая облачность и неблагоприятные погодные условия. В настоящий момент идет расследование, устанавливаются причины и обстоятельства авиационного происшествия.

О том, что на Камчатке пропал вертолет, стало известно накануне. Впоследствии в СМИ появились данные, что за штурвалом находился биатлонист Игорь Малиновский, а его отец - владелец компании, которой он и принадлежит.