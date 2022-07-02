Саперы противоминного центра ВС РФ провели обучение коллег из ЛНР

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры выпускного экзамена специалистов инженерных войск народной милиции ЛНР. Они прошли обучение под руководством военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ.

Военные инженеры из Луганской Народной Республики освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и комплектующих. Обучение проходило в обстановке максимально приближенной к боевой. Также изучили работу искателя неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционного миноискателя ИМП-3 и переносного искателя проводных линий ПИПЛ.

«Готовим их, чтобы они потом в составе свих групп разминирования, а также в индивидуальном порядке, могли спокойно уметь идентифицировать взрывоопасные предметы, обезвреживать их, зная все алгоритмы, которые мы здесь подсказали в процессе обучения, и в дальнейшем убыть в свои подразделения», - рассказал старший преподаватель Международного противоминного центра ВС РФ

В завершение курса будущие саперы сдали экзамен по обследованию местности в составе групп разминирования, метанию саперной кошки и уничтожению неизвлекаемых мин накладным зарядом.

Ранее «Звезда» показывала, как специалисты Международного противоминного центра Минобороны России обучают донецких военных обезвреживать взрывоопасные предметы. Военнослужащим НМ ДНР предстоит вернуть мир в освобожденные поселки, чтобы дети могли спокойно ходить по улицам.