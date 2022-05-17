Sky News: англичане стали пропускать прием пищи, чтобы сэкономить

По данным английского издания, к концу года инфляция в стране вырастет до 10%, в связи с чем многие британцы изменят свои привычки, чтобы снизить счета за коммуналку и топливо.

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В Великобритании каждый четвертый житель стал пропускать прием пищи, чтобы сэкономить. Об этом стало известно из опроса Sky News. Согласно данным издания 65% респондентов, выключая отопление, пытаются сократить счета за электроэнергию, а 27% стараются меньше есть.

Свыше 30% опрошенных предпочли работать из дома, а почти половина (44%) приняли решение закупаться в дешевых супермаркетах и меньше ездить на личном автомобиле из-за рекордных цен на бензин.

Как отмечает английское издание, к концу года инфляция в стране вырастет до 10%, в связи с чем многие британцы изменят свои привычки, чтобы снизить счета за коммуналку и топливо.

Ранее в Британии сообщили, что население должно быть готовым к увеличению цен на еду в долгосрочной перспективе. Об этом заявил бывший топ-менеджер одной из торговых сетей Джастин Кинг. Он отметил, что, хотя цифры основных доходов и велики, однако прибыль супермаркетов составляет порядка 3%.