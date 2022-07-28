В Херсоне задержали украинских агентов, которые корректировали огонь ВСУ

За переданную информацию о координатах размещения подразделений ВС РФ мужчине заплатили 550 гривен, что составляет около 1,4 тыс. рублей.

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В Херсоне вскрыли группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии ВСУ по подразделениям российских войск в Херсонской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из российских силовых структур.

Агент был задержан при попытке съемки военного объекта. Он рассказал, что группой руководила женщина. За переданную информацию о координатах размещения подразделений ВС РФ мужчине заплатили 550 гривен, что составляет около 1,4 тыс. рублей.

Сообщается, что сведения после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины передавались украинским военным с целью нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям личного состава и военной техники российских войск.

Ранее сдавшийся в плен бойцам ЛНР командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, покидая позиции, бросают вооружение, которое Украине передали США и страны Европы. По его словам, при отступлении украинские военные оставляют неисправные М777 американского производства, так как расчеты ВСУ хоть и проинструктированы на местах, однако этих знаний недостаточно.