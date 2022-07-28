Командир бригады ВСУ рассказал, как украинские военные бросают гаубицы М777 при отступлении

Также он подчеркнул, что украинские войска были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля, его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, покидая позиции, бросают вооружение, которое Украине передали США и страны Европы. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам Луганской Народной Республики.

«Если в заграничных армиях орудие ломается - его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», - передают его слова РИА Новости.

По словам командира, при отступлении украинские военные оставляют неисправные М777 американского производства, так как расчеты ВСУ хоть и проинструктированы на местах, однако этих знаний недостаточно.

«Есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них (М777 - ред.): есть отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют. Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», - добавил Савчук.

Также он подчеркнул, что украинские войска были очень хорошо обеспечены вооружением и военной техникой в начале специальной военной операции, но по состоянию на середину июля, его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия.

Ранее военнослужащие из 54-й бригады ВСУ записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бойцы заявили, что отказываются исполнять приказ отправиться на передовую. По словам военных, перед ними все три боевые группы были либо уничтожены, либо понесли серьезные потери. В своем обращении они подчеркнули, что им не дают необходимое вооружение и отказываются эвакуировать раненых.