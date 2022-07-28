Похолодание и дожди с грозами придут в Москву в последние дни июля

Сегодня днем столбики термометров будут показывать 25-27 градусов тепла, а 29, 30 и 31 июля температура снизится до отметки 21-24 градусов.

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В Москве в последние дни июля ожидается небольшое похолодание, дожди и грозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Количество осадков будет большое, дождь будет идти весь день. Он будет усиливаться периодически, потом затихать, то есть будет такой пульсирующий. В ночь на пятницу осадки тоже сохранятся», - приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15-17 м/с.

Также в столице ожидается похолодание на пять градусов. Сегодня днем столбики термометров будут показывать 25-27 градусов тепла, а 29, 30 и 31 июля температура снизится до отметки 21-24 градусов.

Кроме того, он рассказал, что с субботы жителей Москвы по утрам ожидает прохладная погода около 15 градусов.

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