Черногория начала заморозку недвижимости граждан России

В начале июня глава МИД Черногории Филип Аджич заявил, что в стране планируется заморозить 44 объекта недвижимости, которыми владеют российские граждане.

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Черногория начала замораживать объекты недвижимости, которые принадлежат гражданам Российской Федерации. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Правительства республики.

В начале июня глава МИД Черногории Филип Аджич заявил, что в стране планируется заморозить 44 объекта недвижимости, которыми владеют российские граждане. Данная мера принята в рамках соблюдения режима по введению ограничительных мер в отношении России в связи со спецоперацией на Украине.

По некоторым оценкам экспертов, усилиями граждан и компаний из России за 2021 год в экономику Черногории было инвестировано более 129 миллионов евро, в том числе около 50 миллионов было вложено в недвижимость, которая была приобретена россиянами на территории республики.

Ранее Соединенные Штаты Америки заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму 330 миллиардов долларов. Сообщается, что были задержаны яхты, а также арестована элитная недвижимость граждан Российской Федерации.