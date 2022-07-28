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СК РФ проведет проверку по факту удержания судна из России в украинском порту

Максим Крюков
23:33 28.07.2022
Российские моряки прибыли в начале февраля для ремонта на верфи города Измаила в Одесской области, однако после начала специальной военной операции были заблокированы украинскими вооруженными формированиями.
СК РФ проведет проверку по факту удержания судна из России в украинском порту
© Фото: Следственный комитет РФ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию по факту длительного удержания российского судна с моряками в порту города Измаил Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации запросить в МИД России имеющуюся информацию и провести процессуальную проверку, представив подробный доклад о ее результатах», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что находящиеся в заложниках в украинском порту российские моряки судна «Волго-Балт 225» ранее опубликовали видеообращение с просьбой вернуть экипаж домой. По имеющейся информации, они прибыли в начале февраля для ремонта на верфи города Измаила в Одесской области, однако после начала специальной военной операции были заблокированы украинскими вооруженными формированиями.

Сообщается, что на борту находятся восемь человек. Всего же в порту на других судах из России удерживаются, предположительно, 67 граждан РФ. У них заканчивается продовольствие и питьевая вода, а также не работает связь, так как они не могут ее оплатить из-за нерабочих карт.

Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации установили более двухсот двадцати человек, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины. Александр Бастрыкин добавил, что обвинения были предъявлены 92 командирам и их подчиненным. В розыск объявлены 96 лиц, в частности 51 командир Вооруженных сил Украины.

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