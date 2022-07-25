СК РФ установил более 220 командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса

Александр Бастрыкин добавил, что обвинения были предъявлены 92 командирам и их подчиненным. В розыск объявлены 96 лиц, в частности 51 командир Вооруженных сил Украины.

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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации установили более двухсот двадцати человек, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население», - сказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин добавил, что обвинения были предъявлены 92 командирам и их подчиненным. В розыск объявлены 96 лиц, в частности 51 командир Вооруженных сил Украины.

Кроме того, глава ведомства сказал, что число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило четыреста человек, всего было возбуждено более тысячи трехсот уголовных дел.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Херсоне оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территориях ЛНР, ДНР и Украины. На совещании обсуждались вопросы увеличения группировки следователей, осуществляющих в Херсоне деятельность по фиксации и расследованию преступлений киевского националистического режима против мирного населения.