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МИД РФ: Лавров уделит просьбе о разговоре с Блинкеном внимание, когда позволит время

Анна Назайкина
22:59 28.07.2022
Ранее в Вашингтоне заявили, что направили Москве запрос на разговор госсекретаря США с российским министром иностранных дел.
МИД РФ: Лавров уделит просьбе о разговоре с Блинкеном внимание, когда позволит время
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о том, что они ожидают разговора Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым в ближайшее время.

Ранее в Вашингтоне заявили, что направили Москве запрос на разговор госсекретаря США с российским министром иностранных дел.

«Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время...Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», - сказала дипломат РИА Новости.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 июля, Лавров отправился в турне по странам Африки. За эти дни он успел побывать в Египте, Конго, Эфиопии и Уганде. Впоследствии представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что РФ становится страной-изгоем.

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