США направили России запрос на разговор Блинкена с Лавровым

Как утверждается, Блинкен, в частности, хочет обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства ситуацию на Украине.

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Вашингтон продолжает ждать, что разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными пройдет в ближайшее. Такое заявление сделал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Как утверждается, департамент направил Москве запрос на разговор Блинкена с российским министром.

«Мы запросили разговор с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», - сказал он журналистам.

Кроме того, было добавлено, что Блинкен хочет обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства ситуацию на Украине.

Ранее Сергей Лавров предупреждал о том, что Соединенные Штаты и Великобритания стремятся столкнуть Россию с Европой, накачивая Украину оружием.