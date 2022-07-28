В Минпромторге раскритиковали идею о запрете электронных сигарет в России

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Минпромторг России не считает нужным запрещать в России электронные сигареты и вейпы, в то же время введение их обязательной маркировки должно быть ускорено. Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский.

По его словам, как хорошо известно, полные запреты приводят к формированию черного рынка.

«Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается (запрет. - Прим.ред.), потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», - цитирует Заславского ТАСС.

Минпромторг предлагает сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции, в первую очередь, путем маркировки продукции средствами идентификации. В России, напомнил Заславский, реализуется добровольный эксперимент по маркировке никотиносодержащих жидкостей и одноразовых систем доставки никотина. Вопрос введения маркировки прорабатывается, однако окончательное решение будет принимать правительство, отметил представитель Минпромторга.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете электронных сигарет и вейпов в России. По словам народных избранников, законопроект подготовлен по многочисленным просьбам россиян.