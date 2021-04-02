Нарколог рассказал, можно ли бросить курить с помощью вейпов

Нарколог Марат Сараев рассказал «Звезде», что переход с обычных сигарет на электронные является заместительной терапией, так как частое их использование также вырабатывает привычку.

По словам специалиста, многие возрастные курильщики переходят на вейп, так как испробованные ранее методы не помогли. Перед тем как начать бороться с привычкой, нужно проанализировать ситуации, которые провоцируют на употребление никотина. В данном случае успех зависит по большей части от работы над психоэмоциональной частью.

«Это как здоровье сберегающее употребление - переключение с более опасной привычки на чуть менее опасную», - уточнил Сараев.

Важно понимать, что жидкость для вейпов, содержащая никотин, глицерин и пропиленгликоль, раздражает слизистые и приводит к сухости. Начинающие курильщики первое время могут испытывать ощущение жжения после поступления в легочную ткань паров вещества. Со временем их рецепторы снижают чувствительность, отметил нарколог.

Он предупредил, что при использовании вейпов нужно тщательно подходить к выбору жидкости, поскольку во многих из них есть погрешности по количеству содержащегося никотина. Помимо основных компонентов в жидкостях могут содержаться красители, которые в процессе нагревания оказывают на организм наибольший негативный эффект.

«Для того чтобы получить серьезный вред от любой привычки, нужно длительное время. За время существования электронных сигарет на рынке еще не было зафиксировано случаев, когда вырабатывался явный негативный побочный эффект, сохраняющийся до конца жизни. Согласно результатам исследования пульмонологов, у постоянных потребителей при постоянном ингалировании в легочной ткани пока изменений не обнаруживается», - рассказал Сараев.

Нарколог подчеркнул, что из всех побочных эффектов наиболее частыми являются головные боли, учащенный ритм сердца, тахикардия и першение.

Специалист также предупредил, что переход от электронных сигарет к обычным может стать наиболее опасным для здоровья, так как вдыхать их с одинаковой периодичностью нельзя.