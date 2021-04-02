Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нарколог рассказал, можно ли бросить курить с помощью вейпов

Светлана Головина
11:23 02.04.2021
По словам специалиста, курение электронных сигарет может стать причиной головной боли, учащенного ритма сердца и тахикардии.
Нарколог рассказал, можно ли бросить курить с помощью вейпов
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Нарколог Марат Сараев рассказал «Звезде», что переход с обычных сигарет на электронные является заместительной терапией, так как частое их использование также вырабатывает привычку.

По словам специалиста, многие возрастные курильщики переходят на вейп, так как испробованные ранее методы не помогли. Перед тем как начать бороться с привычкой, нужно проанализировать ситуации, которые провоцируют на употребление никотина. В данном случае успех зависит по большей части от работы над психоэмоциональной частью.

«Это как здоровье сберегающее употребление - переключение с более опасной привычки на чуть менее опасную», - уточнил Сараев.

Важно понимать, что жидкость для вейпов, содержащая никотин, глицерин и пропиленгликоль, раздражает слизистые и приводит к сухости. Начинающие курильщики первое время могут испытывать ощущение жжения после поступления в легочную ткань паров вещества. Со временем их рецепторы снижают чувствительность, отметил нарколог.

Он предупредил, что при использовании вейпов нужно тщательно подходить к выбору жидкости, поскольку во многих из них есть погрешности по количеству содержащегося никотина. Помимо основных компонентов в жидкостях могут содержаться красители, которые в процессе нагревания оказывают на организм наибольший негативный эффект.

«Для того чтобы получить серьезный вред от любой привычки, нужно длительное время. За время существования электронных сигарет на рынке еще не было зафиксировано случаев, когда вырабатывался явный негативный побочный эффект, сохраняющийся до конца жизни. Согласно результатам исследования пульмонологов, у постоянных потребителей при постоянном ингалировании в легочной ткани пока изменений не обнаруживается», - рассказал Сараев.

Нарколог подчеркнул, что из всех побочных эффектов наиболее частыми являются головные боли, учащенный ритм сердца, тахикардия и першение.

Специалист также предупредил, что переход от электронных сигарет к обычным может стать наиболее опасным для здоровья, так как вдыхать их с одинаковой периодичностью нельзя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.