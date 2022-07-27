В стране и мире CNN: США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер Анна Касаткина Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил факт предложения, но отказался раскрывать его детали. © Фото: U.S. Government, Wikimedia Читайте нас на: Соединенные Штаты предложили России вариант освобождения американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отказавшись при этом раскрывать подобности предложения. Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом предлагает обменять баскетболистку Грайнер, задержанную за контрабанду запрещенных веществ, и шпиона Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута. На пресс-конференции Блинкен подтвердил, что предложение существует. «Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским», - сказал он. Блинкен добавил, что намерен обсудить инициативу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В апреле между РФ и США произошел обмен заключенными. Приговоренного к девяти годам в России техасского студента Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко, который должны был отбыть 20-летний срок в американской тюрьме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика