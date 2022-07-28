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Эвакуация под огнем: истории мужества военнослужащих Народной милиции ЛНР

05:00 28.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Народной милиции ЛНР, взаимодействуя с российскими военнослужащими, проявляют смелость, отвагу и верность долгу.
Эвакуация под огнем: истории мужества военнослужащих Народной милиции ЛНР
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих Народной милиции ЛНР в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, решительность и мужество.

© Минобороны РФ

Капитан Михаил Повельчук, военный комендант военной комендатуры города Попасная

Капитан Михаил Повельчук с первых дней специальной военной операции по освобождению Донбасса, взаимодействуя с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, принимает участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики.

Во время боев за город вместе с комендантским подразделением второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, находясь под обстрелом артиллерии украинских войск, Михаил обеспечивал эвакуацию мирных жителей из прилегающих населенных пунктов.

Благодаря самоотверженности, смелости и профессионализму капитана Михаила Повельчука из опасных районов было вывезено более пятисот жителей ЛНР.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Александр Лигостаев, командир 1 роты батальона охраны комендантского полка 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Задачей старшего лейтенанта Александра Лигостаева было обеспечение безопасности мирных граждан в освобожденных населенных пунктах Луганской Народной Республики. Неоднократно попадая под обстрелы украинских националистов, Александр участвовал в операциях по эвакуации мирного населения.

В настоящее время старший лейтенант Лигостаев вместе с бойцами ЛНР оказывает необходимую помощь жителям населенных пунктов республики в налаживании мирной жизни, обеспечивая доставку гуманитарной помощи, топлива для генераторов и подвоз питьевой воды.

© Минобороны РФ

Лейтенант Михаил Николаев, командир взвода зенитной артиллерийской батареи

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик лейтенант Михаил Николаев, находясь в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитных расчетов при отражении воздушных ударов противника и обеспечивал прикрытие колонн военной техники.

Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей, расчеты батареи под командованием лейтенанта Николаева уничтожили более десяти беспилотных летательных аппаратов националистов. Зенитчики обеспечили безопасность прохождения не менее двадцати автомобильных колонн, которые занимались перевозкой беженцев из населенных пунктов ЛНР, находящихся под вражеским огнем артиллерии.

Храбрость, самоотдача и высокий уровень боевой подготовки лейтенанта Михаила Николаева и его подчиненных позволили ликвидировать все воздушные цели противника и не допустить нанесение ударов по позициям Вооруженных сил РФ и Народной милиции ЛНР.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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