Эвакуация под огнем: истории мужества военнослужащих Народной милиции ЛНР

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Капитан Михаил Повельчук, военный комендант военной комендатуры города Попасная

Капитан Михаил Повельчук с первых дней специальной военной операции по освобождению Донбасса, взаимодействуя с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, принимает участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики.

Во время боев за город вместе с комендантским подразделением второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, находясь под обстрелом артиллерии украинских войск, Михаил обеспечивал эвакуацию мирных жителей из прилегающих населенных пунктов.

Благодаря самоотверженности, смелости и профессионализму капитана Михаила Повельчука из опасных районов было вывезено более пятисот жителей ЛНР.