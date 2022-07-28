Эвакуация под огнем: истории мужества военнослужащих Народной милиции ЛНР
В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Народной милиции ЛНР, взаимодействуя с российскими военнослужащими, проявляют смелость, отвагу и верность долгу.
© Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих Народной милиции ЛНР в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, решительность и мужество.