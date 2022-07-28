Украинские склады боеприпасов горят в Авдеевке после ударов ДНР

ВСУ стараются в спешке оборудовать свои позиции вокруг Авдеевского коксохимического завода.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Авдеевке после ударов артиллерии Донецкой народной республики горят склады с украинскими боеприпасами. С позиций Народной милиции уже виден Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщает корреспондент «Звезды», Вооруженные силы Украины стараются в спешке оборудовать свои позиции вокруг предприятия. Боевики также стараются укрыться в жилых домах, прикрываясь гражданскими.

Ранее «Звезда» показала опорные пункты ВСУ на подступах к Авдеевке с коптера. Вдоль лесопосадок и многочисленных водоемов хорошо видны извилистые зигзаги ходов сообщений и блиндажи.