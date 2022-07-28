Черные стены и обломки крыши: как выглядит дача Мейерхольда в Балашихе после пожара

По данным некоторых СМИ, возгорание началось после того, как в деревянный дом попала молния.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры дачи режиссера Всеволода Мейерхольда в Балашихе после пожара. Возгорание уже ликвидировано, в настоящее время идет проливка здания.

На кадрах видно, что дом театрального режиссера полностью выгорел. Мейерхольд проживал там вместе супругой Зинаидой Райх. Возле дачи была установлена памятная доска.

О происшествии в подмосковной Балашихе на даче знаменитого режиссера стало известно сегодня днем. Очевидцы заявили, что слышали хлопок. По данным некоторых СМИ, пожар начался после того, как в деревянный дом попала молния.