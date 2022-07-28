Директор Шатунова рассказал о свежей бляшке, обнаруженной при его вскрытии

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Директор солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который более месяца назад ушел жизни, рассказал о результатах вскрытия.

«У меня есть все результаты... При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было», - приводит слова Аркадия Кудряшова Starhit.

Он также добавил, что в свое время Шатунов не пошел в армию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Кудряшов рассказал, как 30 лет назад во время отдыха на Черном море возникли первые проблемы с желудком.

«Это было в конце 1992 года. На Новый год ему стало плохо с желудком. Открылась рвота. Я перепугался. Мы были в Сочи. Я хватаю его и везу в Москву. Здесь нас устроили в ЦКБ. Стали обследовать - врач сказал, что у Юры язва с пятикопеечную монету... Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть - и все», - добавил он.

О том, что Шатунов ушел из жизни, стало известно 23 июня. Он умер в возрасте 48 лет в Домодедовской больнице. Впоследствии «Звезде» сообщили, что причиной этой трагедии стал обширный инфаркт.

Как утверждалось, в день трагедии Шатунов был с друзьями в Московской области, там они отдыхали и собирались отправиться на рыбалку. Певцу внезапно стало плохо - заболело сердце. В карете скорой помощи он пережил клиническую смерть. В больнице врачи пытались реанимировать его, однако безуспешно. По мнению врачей, накануне смерти Шатунов мог пережить микроинфаркт.