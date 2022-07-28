В Херсонской области объявили об открытии альтернативного пути через Днепр

Кроме того, в Бериславском районе функционирует автовокзал, автобусы готовы ходить даже в Крым.

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Власти Херсонской области открыли проезд по дамбе Каховской гидроэлектростанции через Днепр. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он также отметил, что в Бериславском районе, где расположено гидротехническое сооружение, имеется автовокзал, автобусы могут ездить даже на территорию российского Крыма. Сальдо подчеркнул, что в районе работает телевидение РФ, запускаются радиостанции, имеется мобильный интернет.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар с помощью ракет американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Переправа соединяет два берега Днепра и имеет стратегическое значение. Дорожное полотно получило повреждения, в настоящее время движение по мосту прекращено.

Предположительно, при ударе использовались управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.