Эстония останавливает выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Эстония останавливает выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения.
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Эстония останавливает выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Эстония останавливает выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения.
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