Россиянам посоветовали ограничить поездки в Эстонию из-за враждебности

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», - говорится в сообщении.

В МИД РФ уточнили, что налогово-таможенный департамент Эстонии вводит с 10 июля запрет на ввоз в страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и другое. При этом нельзя вывозить валюту, электронику, обувь и сумки стоимостью выше €750. Нарушителям режима грозит штраф и даже лишение свободы до пяти лет. В Министерстве иностранных дел РФ уверены, что таким образом Эстония хочет ударить по рядовым гражданам России.

Ранее в МИД РФ назвали небезопасным для россиян отдых в Греции из-за агрессии и дискриминации в их адрес. Сообщения о таких фактах постоянно поступают в ведомство.