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Tor снова запретили в России через шесть дней после разблокировки

Анна Касаткина
16:41 28.07.2022
Роскомнадзор разблокировал браузер 22 июля по решению суда.
Tor снова запретили в России через шесть дней после разблокировки
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сайт браузера Tor вновь запрещен в России по решению Ленинского районного суда Москвы. Менее чем через неделю после разблокировки анонимайзера в суд обратилась прокуратура Саратовского района.

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», - сказали «Интерфаксу» в суде.

Саратовский районный суд впервые постановил заблокировать браузер Tor в 2017 году, однако это решение было исполнено лишь в декабре 2021-го. Из-за нарушения норм процессуального права (владельца Tor Project не привлекли к рассмотрению) Саратовский областной суд отменил решение в мае 2022 года и отправил дело на новое рассмотрение. Браузер разблокировали в России 22 июля.

Tor работает по принципу передачи зашифрованного запроса пользователя о входе на сайт через узел с индивидуальным IP-адресом. Таким образом возможно скрыть следы пользователей браузера в Сети, поэтому Tor часто используют для выхода в даркнет.

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