В стране и мире Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor Егор Левин С 19 мая после отмены вынесенного ранее решения основание для нахождения The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало. © Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России в соответствии с решением Саратовского областного суда. Об этом сообщила адвокат Екатерина Абашина, представлявшая интересы компании The Tor Project, Inc. в суде. Постановление о блокировке «Тора» было вынесено в 2017 году из-за возможности доступа через данный браузер к экстремистским сайтам и иному противоправному контенту. Сама блокировка состоялась только в декабре 2021 года. Вскоре, в мае 2022 года, Саратовский районный суд отменил данное решение из-за рассмотрения дела без привлечения самой компании, соответственно допустив нарушение процессуального права. «Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало», - пояснила Абашина. Tor работает по принципу передачи зашифрованного запроса пользователя о входе на сайт через узел с индивидуальным IP-адресом. Так возможно скрыть следы пользователей Tor в Интернете.