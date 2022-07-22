В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor

Егор Левин
13:37 22.07.2022
С 19 мая после отмены вынесенного ранее решения основание для нахождения The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало.
Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России в соответствии с решением Саратовского областного суда. Об этом сообщила адвокат Екатерина Абашина, представлявшая интересы компании The Tor Project, Inc. в суде.

Постановление о блокировке «Тора» было вынесено в 2017 году из-за возможности доступа через данный браузер к экстремистским сайтам и иному противоправному контенту. Сама блокировка состоялась только в декабре 2021 года. Вскоре, в мае 2022 года, Саратовский районный суд отменил данное решение из-за рассмотрения дела без привлечения самой компании, соответственно допустив нарушение процессуального права.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало», - пояснила Абашина.

Tor работает по принципу передачи зашифрованного запроса пользователя о входе на сайт через узел с индивидуальным IP-адресом. Так возможно скрыть следы пользователей Tor в Интернете.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:14 В стране и мире
Путин обсудил с Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии
11:37 Армия
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
09:50 В стране и мире
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 30 июля
08:51 В стране и мире
СК завел уголовное дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
06:21 В стране и мире
Жители Мелитопольского района Запорожья начнут получать пенсии и пособия в августе
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.