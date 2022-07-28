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В Роспотребнадзоре оценили необходимость вводить меры по COVID-19 по всей стране

Анна Назайкина
16:18 28.07.2022
Было отмечено, что вследствие распространения новых подвидов «омикрона» в стране фиксируется подъем количества инфицированных коронавирусом.
В Роспотребнадзоре оценили необходимость вводить меры по COVID-19 по всей стране
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о том, что федеральная служба якобы призывала ввести ограничения по коронавирусной инфекции в стране в связи с эпидобстановкой.

«Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что вследствие распространения новых подвидов «омикрона» в стране фиксируется подъем количества инфицированных коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание, которые было вызвано доминирующими вариантами BA.4/BA.5, протекает не так тяжело.

«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности... Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода», - добавили в федеральной службе.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в стране было выявлено 11 515 случаев коронавирусной инфекции. 5 018 россиянам за прошедшие 24 часа удалось победить болезнь, 41 человек умер.

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