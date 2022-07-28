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ВСУ ударили по жилым районам Донецка снарядами с запрещенными минами «Лепесток»

Максим Крюков
01:58 28.07.2022
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрете применения, накопления и производства противопехотных мин.
ВСУ ударили по жилым районам Донецка снарядами с запрещенными минами «Лепесток»
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вооруженные силы Украины при обстрелах Киевского и Куйбышевского районов Донецка использовали запрещенные противопехотные фугасные мины «Лепесток». Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток"», - говорится в сообщении штаба теробороны.

Украина еще в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию 1997 года о запрете применения, накопления и производства противопехотных мин. Таким образом, киевские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.

Накануне стало известно, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. По городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

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