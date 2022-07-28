В стране и мире Момент падения дерева на 13-летнюю девочку в Подмосковье попал на видео Анна Назайкина В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении. © Видео: VK, msk4you © Фото: VK, msk4you Читайте нас на: В подмосковном Серпухове на девочку упала огромная ветка дерева. Видео ЧП было опубликовано в социальный сетях. В результате случившегося подросток сломал ногу. Как уточнили в Следственном комитете, в данный момент ребенок находится в медицинском учреждении. «Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом ноги. По данному факту следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении. Следователи собираются назначить судмедэкспертизу. В настоящее время правоохранители ведут опрос очевидцев, идет выяснение обстоятельств случившегося. Аналогичная ситуация произошла в столице в апреле. Дерево рухнуло в одном из московских дворов, в результате чего пострадала 11-летняя девочка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика