Момент падения дерева на 13-летнюю девочку в Подмосковье попал на видео
В подмосковном Серпухове на девочку упала огромная ветка дерева. Видео ЧП было опубликовано в социальный сетях. В результате случившегося подросток сломал ногу.
Как уточнили в Следственном комитете, в данный момент ребенок находится в медицинском учреждении.
«Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом ноги. По данному факту следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.
Следователи собираются назначить судмедэкспертизу. В настоящее время правоохранители ведут опрос очевидцев, идет выяснение обстоятельств случившегося.
Аналогичная ситуация произошла в столице в апреле. Дерево рухнуло в одном из московских дворов, в результате чего пострадала 11-летняя девочка.