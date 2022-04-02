В Москве дерево рухнуло на девочку

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В Москве во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», - написало в своем Telegram-канале ведомство.

Ранее в подмосковном Подольске загорелось складское помещение на производстве пластиковых окон. Пожарно-спасательные подразделения сообщали, что возгорание происходило в помещении на площади 4 тысяч «квадратов». По данным МЧС, информации о пострадавших в результате пожара не поступало.