Армия Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен заместителем министра обороны России Исходя из текста указа президента России, Горемыкин при этом освобождается от предыдущей должности начальника Главного управления кадров Минобороны России. © Фото: Павел Герасимов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. С текстом соответствующего указа можно ознакомиться на портале правовой информации. При этом, исходя из текста указа, Горемыкин освобождается от предыдущей должности начальника Главного управления кадров Минобороны России. Ранее в МО РФ сообщили, что Украина потеряла 4 172 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика