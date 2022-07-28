Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен заместителем министра обороны России
Исходя из текста указа президента России, Горемыкин при этом освобождается от предыдущей должности начальника Главного управления кадров Минобороны России.
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Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации.
С текстом соответствующего указа можно ознакомиться на портале правовой информации.
При этом, исходя из текста указа, Горемыкин освобождается от предыдущей должности начальника Главного управления кадров Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили, что Украина потеряла 4 172 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов