Борисов освобожден от должности вице-премьера и назначен главой Роскосмоса
Соответствующие указы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства по вопросам ОПК и назначен главой Роскосмоса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующие указы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”», - говорится в тексте указа о назначении.