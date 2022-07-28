В небе авиация: как взлетали вертолеты на репетицию Главного военно-морского парада

Авиация - неотъемлемая часть флота. Вертолеты выполняют широкий спектр задач, от поиска и спасения на водах до охоты за вражескими субмаринами и поддержки действий морской пехоты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры взлета вертолетов, готовых вот-вот отправиться на генеральную репетицию Главного военно-морского парада в Петербурге.

Авиация - неотъемлемая часть флота. Вертолеты выполняют широкий спектр задач, от поиска и спасения на водах до охоты за вражескими субмаринами и поддержки действий морской пехоты.

На генеральной репетиции экипажи демонстрируют все, что они отрабатывали на последних тренировках, - идеально выверенную скорость и дистанцию.

Ранее «Звезда» показывала кадры прохода кораблей по реке Неве в Петербурге на фоне классической архитектуры времен расцвета Российской империи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов