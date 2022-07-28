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Уничтожены три дома: лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах

Виктория Ивашечкина
13:22 28.07.2022
На место происшествия вылетел самолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Бе-200 МЧС России.
© Видео: НОВОСТИ ЯКУТИИ, Вконтакте © Фото: НОВОСТИ ЯКУТИИ, Вконтакте
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В якутском селе Арылах лесной пожар в результате сильного ветра перекинулся на населенный пункт. В результате, мощное пламя уничтожило три дома. С детского лагеря «Орленок», по последним данным, было эвакуировано 325 человек, в том числе 260 детей. Пострадавших и погибших в результате происшествия не зафиксировано, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха. 

«На тушение задействованы техника и сотрудники Государственной противопожарной службы Мирнинского района и сотрудники ГУ МЧС России», - говорится в заявлении.

Также уточняется, что на место происшествия вылетел самолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Бе-200 МЧС России.

«Дополнительно в готовность приведен вертолет Ми-26 МЧС России. Проводится наращивание сил и средств. Причины и ущерб пожара устанавливаются», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации для борьбы с лесными пожарами. При этом в Рослесхозе уточнили, что общая площадь лесных пожаров в данных регионах в этом году значительно ниже, чем в прошлом, примерно в 3,2 раза, если сравнивать аналогичные периоды.

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