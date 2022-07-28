Путевка в Роспотребнадзор: как семьи из Сахалина попали на мошенническое турагентство

Для полутора десятка семей отпуск превратился в кошмар и загнал их в долги. У каждого пострадавшего своя история. Агентство обещает вернуть деньги, но пока частями и без конкретных сроков.

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Туристам из Сахалинской области пришлось распрощаться с мечтами о беззаботном отдыхе в Турции. Для полутора десятка семей отпуск превратился в кошмар и загнал их в долги. У каждого пострадавшего своя история. Агентство обещает вернуть деньги. Но пока частями и без конкретных сроков.

«Мы расторгаем весь договор, все расторгаем, ничего у вас не оплачено, нет у вас ни брони, ни гостиницы, ни билетов, ничего», - пожаловался Петр Шульга.

Услышать такое уже по пути на отдых мужчина никак не рассчитывал. Путевку в Турцию на всю семью он оформил за полгода до вылета. Сначала все шло по плану - сумки, вещи, перелет через всю страну из Южно-Сахалинска. Но на пересадке в Москве турагентство неожиданно ошарашило мужчину.

«Присылает нам сообщение, что никакого вылета не будет. У нас там проблемы какие-то. У нас счета арестовали. Жена, соответственно, в истерике, дочка тоже в истерике», - рассказал Петр.

Сахалинское турагентство рекламирует незабываемый отдых. Действительно, впечатления о поездке на море семья вряд ли теперь забудет. 650 тысяч рублей за путевку в компании обещали вернуть в течение 10 суток. Спустя две недели деньги Петр так и увидел. Кроме того, федеральный туроператор, путевки которого в качестве посредника продает сахалинская фирма, заявил, что с ней он не сотрудничает. Ваучеры на гостиницу и авиабилеты с печатью и подписью туроператора, полученные в агентстве, оказались недействительными.

«Я могу утверждать с полной уверенностью, так как все факты на лицо, что человек осознанно занимается мошенничеством», - заявил мужчина.

Директор турагентства Полина Сырхаева ситуацию с поддельными документами не комментирует. А причину финансовых проблем в организации объясняет недавно введенными ограничениями в сфере авиаперевозок и ковидными правилами, которые до сих пор действуют в ряде стран. По ее словам, с некоторыми семьями уже удалось уладить конфликт.

«Люди будут приходить за возвратами. Подписаны с ними документы о соглашении. Гарантийные письма они получат, что им в определенные сроки будут возвращены средства», - сообщила директор турагентства Полина Сырхаева.

О том, на какие уступки должны идти клиенты - видно из переписки. Директор компании готова вернуть деньги, но при одном условии - если не будет жалоб в полицию и Роспотребнадзор. В таких случаях Национальный союз защиты прав потребителей советует решать вопрос в судебном порядке.

«Иногда это напрямую связано с нарушением уголовного кодекса о мошенничестве. Заявление в полицию тоже надо писать, что вы заключили договор, а услугу не оказали», - сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Другому сахалинцу - многодетному отцу Ивану Логинову, клиенту того же туроператора - отдохнуть с семьей удалось, но сохранить нервы не получилось. Четырежды менялась дата вылета с Сахалина, а затем и из Москвы. В Турции обещание трансфера до гостиницы и помощь с обменом рублей на иностранную валюту фирма тоже не выполнила.

«Я связался с туроператором, у нас был ваучер на заселение в гостиницу, но тут нам сказали - извините, в гостиницу, в номер, который мы предоставили, вообще на другую семью выписан», - сказал Иван Логинов.

Уже на курорте Логиновых трижды выселяли из гостиницы на улицу. Оказалось, что агентство платило за проживание частями. Последние два дня в отеле туристы жили уже за свой счет. Чтобы избежать таких проблем на отдыхе, эксперты советуют при оформлении путевки соблюдать несколько правил.

«Надо внимательно читать договор. Там должно быть указано, какой туроператор предлагает услугу ,у какого туроператора турист покупает турпакет. Обязательно платить деньги юридическому лицу, а не физическому», - заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

С 1 января на сайте Ростуризма начал работу реестр турагентств. Проект усилит ответственность компаний по оказанию туристических услуг и даст дополнительную защиту клиентам. До конца этого лета каждый туроператор должен внести в список своих официальных турагентов. А уже со следующего года фирмы, работающие вне реестра, будут облагаться крупными штрафами.

«Будет организация, объединит турагентства, будет некий гарантийный фонд, у которого будет возможность возвращать деньги туристам», - добавила исполнительный директор альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Сегодня на счету сахалинского турагентства больше тридцати пострадавших клиентов. Семья Петра Шульги все же до Турции добралась. Но пришлось занять денег и срочно купить другой тур, уже за 800 тысяч рублей. Почему компания предоставила изначально липовые туры и недействительные ваучеры на проживание в гостинице, а главное, когда Петр получит свои деньги - теперь выясняет управление Роспотребнадзора и правоохранительные органы региона.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной арене туризма. Она добавила, что страна открыта к диалогу со всеми государствами. Таким образом Догузова прокомментировала решение о выходе страны из Всемирной туристской организации.