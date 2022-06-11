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В Ростуризме заявили, что Россия остается на международной туристической арене

Марина Крижановская
01:22 11.06.2022
В пятницу, 10 июня, кабмин РФ принял предложение МИДа о выходе страны из Всемирной туристской организации UNWTO.
В Ростуризме заявили, что Россия остается на международной туристической арене
© Фото: Simone Brandt httpimagebroker.com#search Globallookpress
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной арене туризма. Она добавила, что страна открыта к диалогу со всеми государствами. Таким образом Догузова прокомментировала решение о выходе страны из Всемирной туристской организации.

«По поводу выхода из Всемирной туристской организации. Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», - сообщила глава Ростуризма в своем Telegram-канале.

Также Зарина Догузова добавила, что продолжит развиваться как внутренний туризм, так и международный. По словам Догузовой, в России ожидают «гостей из зарубежных стран».

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел о выходе России из Всемирной туристской организации. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что руководство UNWTO «потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию» России.

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