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МИД РФ: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

Сергей Лебедев
12:09 28.07.2022
Переговоры ведутся компетентными ведомствами.
МИД РФ: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет
© Фото: Алексей Иванов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сделанное накануне заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нашей стране сделали «серьезное предложение» по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По ее словам, данный вопрос в свое время обговаривался лидерами двух государств.

«Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», - заявила Мария Захарова.

Напомним, накануне президент США Джо Байден поддержал инициативу обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американского шпиона Пола Уилана и баскетболистку США Бриттни Грайнер.  Соответствующее предложение администрации американского главы российской стороне было направлено еще в июне. 

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