Зюганов назвал условие слияния КПРФ и «Справедливой России»

По его словам, объединение возможно только, если «эсеры» будут выполнять партийную программу коммунистов.

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Коммунистическая партия Российской Федерации в будущем может объединиться с партией «Справедливая Россия - За правду». Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, слияние возможно только, если «эсеры» будут выполнять партийную программу коммунистов.

«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже - пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», - передают РИА Новости слова Геннадия Зюганова.

При этом накануне лидер эсеров» Сергей Миронов заявил, что объединение двух партий неизбежно в исторической перспективе. По его словам, соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

Напомним, в США бывшие члены Демократической и Республиканской партий создадут третью в стране партию под названием «Forward». Ее сформируют путем слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party, основанной бывшим кандидатом в президенты Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement. Предполагается, что новая политическая сила должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки».