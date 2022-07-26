Эрдоган назвал отношение западных политиков к Путину неподобающим

© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Западные политики относятся к российскому лидеру Владимиру Путину неправильно и неподобающе, что их не красит. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину, это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», - сказал турецкий лидер в интервью телеканалу TRT.

В ходе интервью Эрдоган прокомментировал актуальный для НАТО вопрос – ситуацию со вступлением в блок Финляндии и Швеции. Президент подчеркнул, что Анкара будет выступать против их присутствия в Альянсе до тех пор, пока Хельсинки и Стокгольм не выполнят взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом.

Меморандум, который был подписан на саммите НАТО в апреле – это просто приглашение, напомнил Эрдоган, и если Финляндия и Швеция считают, что этого документа достаточно для вступления в НАТО, то они сильно ошибаются. Анкара не пойдет на уступки в вопросе выполнения упомянутых обязательств и будет препятствовать членству Финляндии и Швеции в НАТО, пока условия не будут выполнены.