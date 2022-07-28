Украина направила в зону СВО психологов для выявления пророссийски настроенных граждан

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что одной из задач психологов также является формирование русофобских настроений в обществе.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что разведка Луганской Народной Республики имеет данные о том, что украинское командование направило в зону проведения специальной военной операции (СВО) военных психологов для выявления пророссийски настроенных граждан.

«В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с населением. Цель - выявление пророссийски настроенных граждан, формирование русофобских настроений в обществе», - цитирует ТАСС слова Марочко.

В июне МИД РФ опубликовал доклад, в котором указал на нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом. Сообщалось, что наиболее серьезно права ущемляются в Великобритании, Германии, Канаде, Польше, США и странах Прибалтики.

Отмечалось, что наиболее распространенными нарушениями, с которыми сталкиваются россияне за границей, являются отказы от оказания широкого спектра услуг, введение мер, которые направлены против российского бизнеса, арест имущества граждан России, а также принуждение к публичным выступлениям, осуждающим действия российских властей.