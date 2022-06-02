МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

Как отметили авторы доклада, нарушения прав россиян в западных странах стали массовыми, а тотальная русофобия «шокирует своей дикостью».

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Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором указал на нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом. Сообщается, что наиболее серьезно права ущемляются в Великобритании, Германии, Канаде, Польше, США и странах Прибалтики.

Отмечается, что наиболее распространёнными нарушениями, с которыми сталкиваются россияне за границей, являются отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, финансовых и прочих), введение мер, которые направлены против российского бизнеса, арест имущества граждан России, а также принуждение к публичным выступлениям, осуждающих действия российских властей.

Помимо этого, широко распространены отстранения от спортивных соревнований, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также других культурных мероприятий. Также сообщается о нападениях, получаемых угрозах и оскорблениях, намеренной порче имущества, а также бытовой дискриминации: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки ранее заключенным договорам найма жилья.

Авторы доклада подчеркнули, что нарушения прав россиян в странах коллективного Запада стали массовыми, а тотальная русофобия «шокирует своей дикостью».

Кроме того, МИД РФ сообщил, что послу России в Лондоне Андрею Келину отключили в его резиденции «тревожную кнопку», вследствие чего российские дипломаты в Великобритании стали ограничены в праве на безопасность и защиту. Также ведомство заявило о проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества.