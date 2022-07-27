Макрон призвал готовиться к продолжительному продовольственному кризису

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Французский президент Эммануэль Макрон призвал готовиться к длительному продовольственному кризису. Об этом он рассказал в ходе своего африканского турне. Макрон во время поездки встретился с президентом Камеруна Полем Бийем.

«Я хочу, чтобы Франция была готова поддержать развитие устойчивого сельского хозяйства. На всех нас наваливается угроза того, что европейские санкции могут стать причиной глобального продовольственного кризиса», - отметил политик, передает BFMTV.

Макрон подчеркнул, что украинский кризис может продлиться долго, а продовольственный - еще дольше. Президент Франции заявил, что его последствия не исчезнут ни через полгода, ни через полтора. Поэтому, в частности, необходимо развивать устойчивое сельское хозяйство.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) отметили, что мировое сообщество рискует столкнуться с масштабным голодом на планете и дестабилизацией десятков стран. 2023 год может стать намного хуже нынешнего. Эксперты предположили, что в ближайшие шесть месяцев - год международное сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания.

В ООН отметили, что проблема продовольствия усугубляется ограничениями на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.