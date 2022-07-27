В России планируют разработать оборудование для связи 6G

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В России «Сколтех» и НИИ радио займутся разработкой проекта по созданию оборудования для связи шестого поколения (6G). В его рамках планируется разработать оборудование от уровня прототипов до его производства, создания нормативно-правовой базы и исследования безопасности новых сетей.

Создать оборудование планируется к 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом работы над проектом.

По данным издания, «Сколтех» и НИИ радио запросил на реализацию проекта из бюджета 30 миллиардов. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил предусмотреть дополнительное финансирование исследований и работ в сфере сетей связи 6G при формировании бюджета на 2023-2025 годы.

Напомним, в конце прошлого месяца специалисты Сколтеха представили новую версию национальных стандартов телекоммуникационного оборудования OpenRAN, которые позволят ускорить разработку отечественных решений для сетей 5G. Серия стандартов включает в себя документы, которые рассматривают взаимодействие всех компонентов базовой станции 5G и взаимодействие, которое осуществляется между базовыми станциями 5G и LTE. Кроме того, представлен план реализации подключения 5G к транспортной сети.