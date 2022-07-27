Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

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Власти Ирана решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании авиалайнеров РФ. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Он уточнил, что соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей, оборудования иранского производства, ремонт, техобслуживание в сервисных центрах Исламской республики, передает MEHR.

Ранее замглавы минтранса РФ и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ним количество пассажирских авиарейсов между двумя странами вырастет до 35 в неделю. Меморандум также позволит авиакомпаниям Ирана и РФ выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности в рамках вышеуказанного соглашения.

В июне Донецкая Народная Республика и Иран заключили соглашение по обоюдному развитию торгово-экономических отношений. Уточнялось, что сотрудничество предполагает содействие восстановлению инфраструктуры ДНР и обеспечению продовольственных поставок. Речь идет о строительной и плодово-овощной продукции.