В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Виктория Ивашечкина
07:56 27.07.2022
Ранее представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.
Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти Ирана решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании авиалайнеров РФ. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Он уточнил, что соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей, оборудования иранского производства, ремонт, техобслуживание в сервисных центрах Исламской республики, передает MEHR

Ранее замглавы минтранса РФ и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ним количество пассажирских авиарейсов между двумя странами вырастет до 35 в неделю. Меморандум также позволит авиакомпаниям Ирана и РФ выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности в рамках вышеуказанного соглашения.

В июне Донецкая Народная Республика и Иран заключили соглашение по обоюдному развитию торгово-экономических отношений. Уточнялось, что сотрудничество предполагает содействие восстановлению инфраструктуры ДНР и обеспечению продовольственных поставок. Речь идет о строительной и плодово-овощной продукции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:14 В стране и мире
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
06:52 В стране и мире
На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков
05:31 В стране и мире
Видео
Школы в руинах: кадры последствий удара ВСУ по поселкам в Херсонской области
05:30 Армия
Видео
МО РФ: реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика
05:10 Армия
Видео
Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.