Пушилин: ДНР подписали торгово-экономическое соглашение с торговым домом из Ирана

Организация будет поставлять в Республику строительную и плодово-овощную продукцию.

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Донецкая Народная Республика и Иран заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме по обоюдному развитию торгово-экономических отношений. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На ПМЭФ Торгово-промышленная палата Донецкой Народной Республики и иранский торговый дом «Фарнуш трейдинг» подписали соглашение, которое позволит активизировать развитие торгово-экономических связей между нашей Республикой и Исламской Республикой Иран», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР.

Отмечается, что сотрудничество предполагает содействие восстановлению инфраструктуры ДНР и обеспечению продовольственных поставок. Речь идет о строительной и плодово-овощной продукции.

По словам Пушилина, производители ДНР, в свою очередь, планируют экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, а также продукцию предприятий угольного машиностроения и проходческие комплексы.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Сирия начала процедуру официального признания ДНР. Глава Донецкой Народной Республики также предложил сирийской стороне принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками.